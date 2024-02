Geduld der American Lithium-Anleger hat sich nicht ausgezahlt!

Weitere Suchergebnisse zu "American Lithium":

In den letzten zwei Wochen wurde American Lithium von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet. Dies ergibt sich aus der Auswertung diverser Kommentare und Beiträge, die sich in den vergangenen zwei Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Hingegen wurden in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt lässt sich daher die Anlegerstimmung auf dieser Ebene als "neutral" einordnen. Die Messung der Anlegerstimmung ergibt somit insgesamt eine "neutral"-Einstufung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt die Rendite von American Lithium bei -77,02 Prozent, was mehr als 55 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Metalle und Bergbau"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von -21,55 Prozent in den letzten 12 Monaten. Auch hier liegt American Lithium mit 55,48 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr erhält sie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite von American Lithium beträgt derzeit 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt ("Metalle und Bergbau") von 3,5 %. Mit einer Differenz von lediglich 3,5 Prozentpunkten wird die ausgeschüttete Dividende daher als "schlecht" eingestuft.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar verändern. Je nach Diskussionsintensität und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei American Lithium wurde langfristig eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer "neutralen" Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt laut unserer Messung eine positive Veränderung. Somit gelangen wir für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis "gut".