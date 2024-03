Geduld der Alternaturals Inc-Anleger hat sich nicht ausgezahlt!

Die Alternaturals-Aktie wird auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt für die Aktie aktuell 0,01 USD, während der letzte Schlusskurs bei 0,0055 USD liegt, was einer Abweichung von -45 Prozent entspricht. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 0,01 USD liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes verzeichnet werden. Daher wird die Aktie auch in dieser Hinsicht mit einem "Schlecht"-Rating bewertet. Allerdings ist eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz zu verzeichnen, was auf ein vermehrtes Interesse an dem Unternehmen hindeutet.

Die Analyse der sozialen Plattformen ergab überwiegend positive Kommentare und Befunde über Alternaturals, was zu einer "Gut"-Einstufung in Bezug auf die Stimmung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 und 25 Tage zeigt, dass die Alternaturals-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird die Analyse der RSIs zu Alternaturals daher ebenfalls mit einem "Neutral"-Rating abgeschlossen.