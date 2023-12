Geduld der Alset EHome International-Anleger hat sich nicht ausgezahlt!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, der die Dynamik eines Aktienkurses bewertet. Für den Zeitraum von 7 Tagen wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Skalenwert von 0 bis 100 normiert. Der RSI von Alset beträgt 92,72, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 76,65, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt, und somit zu einem Gesamt-Rating von "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den Social Media in den letzten Wochen, gab es eine Zunahme positiver Kommentare über Alset. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte positive Ergebnisse, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die verstärkte Diskussion und Aufmerksamkeit um Alset weisen auf ein "Gut"-Rating hin.

Die technische Analyse zeigt, dass die Alset-Aktie sowohl auf langfristiger als auch auf kurzfristiger Basis eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 1,47 USD, während der letzte Schlusskurs bei 0,818 USD liegt, was zu einer Abweichung von -44,35 Prozent führt. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit einem Wert von 1,24 USD deutlich über dem letzten Schlusskurs von 0,818 USD, was zu einer Abweichung von -34,03 Prozent führt. Insgesamt führt die trendfolgende Analyse zu einem "Schlecht"-Rating für Alset.

Die Einschätzung der Stimmung durch die Analyse der Kommentare in sozialen Medien zeigt überwiegend positive Ergebnisse. Die Nutzer haben in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen aufgegriffen, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt. Somit wird Alset hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.