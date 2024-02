Geduld der Agilit Holding AB-Anleger hat sich nicht ausgezahlt!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Bereich von 0 bis 100. Bei Rightbridge Ventures beträgt der RSI 72,06, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25 liegt bei 63,1, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich ein Rating von "Schlecht".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) von Rightbridge Ventures aktuell bei 0,04 SEK liegt. Da der Aktienkurs selbst bei 0,034 SEK gehandelt wird und damit einen Abstand von -15 Prozent aufweist, wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt bei -15 Prozent, was ebenfalls auf ein "Schlecht"-Signal hindeutet. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Schlecht".

Bei der Betrachtung von Sentiment und Buzz ergibt sich für Rightbridge Ventures eine neutrale Bewertung. Die Diskussionsintensität zeigt eine durchschnittliche Aktivität, und die Stimmungsänderung bleibt gering, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen ein deutliches Signal bezüglich der Anlegerstimmung rund um Rightbridge Ventures. Positiven Meinungen häuften sich in den Kommentaren und Meinungen der letzten Wochen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Aktie von Rightbridge Ventures bezogen auf die Anlegerstimmung als "Gut" angemessen bewertet wird.