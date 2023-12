Geduld der AeroVironment-Anleger hat sich nicht ausgezahlt!

Derzeit wird der Aktienkurs von Aerovironment als überbewertet angesehen, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 49. Dies bedeutet, dass die Börse 49,22 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt, was 58 Prozent mehr ist als der Branchendurchschnitt im Bereich "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung". Aufgrund dieses KGV wird der Titel daher als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Aerovironment derzeit eine Rendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 16,97 %. Aufgrund dieser Differenz wird die ausgeschüttete Dividende ebenfalls als "Schlecht" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, während in den letzten Tagen eher negative Themen angesprochen wurden. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Im Branchenvergleich weist die Aktie von Aerovironment eine Rendite von 52,98 Prozent auf, was jedoch im Vergleich zur Branchenperformance von 238,36 Prozent als deutlich niedriger angesehen wird. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls ein "Schlecht"-Rating.

Insgesamt zeigt sich, dass Aerovironment in verschiedenen Bereichen als "Schlecht" eingestuft wird, sowohl in Bezug auf das KGV, die Dividendenrendite als auch im Branchenvergleich der Aktienkurse.

AeroVironment kaufen, halten oder verkaufen?

