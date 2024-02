Geduld der AcuityAds-Anleger hat sich nicht ausgezahlt!

Das Anleger-Sentiment bei der Aktie von Illumin zeigt sich positiv, da in den sozialen Medien vor allem positive Meinungen veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen verstärkt mit den positiven Themen rund um Illumin, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Jedoch zeigt die technische Analyse der Illumin-Aktie, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 1,96 CAD lag, während der aktuelle Kurs lediglich bei 1,52 CAD liegt. Dies führt zu einer Abweichung von -22,45 Prozent und einer entsprechenden "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 1,64 CAD unter dem letzten Schlusskurs und erhält daher ebenfalls ein "Schlecht"-Rating. Insgesamt wird das Unternehmen für die einfache Charttechnik mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Illumin-Aktie in den letzten 7 Tagen überkauft war, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt jedoch eine neutrale Bewertung, da Illumin auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft war. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ebenfalls ein "Schlecht"-Rating für Illumin.

Insgesamt ergibt sich also aus den verschiedenen Analysen ein gemischtes Bild für die Aktie von Illumin, wobei das Anleger-Sentiment positiv, die technische Analyse jedoch eher negativ ausfällt. Es bleibt abzuwarten, ob sich diese Einschätzungen in Zukunft bestätigen werden.