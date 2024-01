Geduld der ARC Document-Anleger hat sich nicht ausgezahlt!

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Arc Document ist laut einer Auswertung von Meinungen in Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt sehr negativ. In den letzten beiden Wochen wurden vor allem negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bei Arc Document bei 6,41 Prozent, was 3,54 Prozent über dem Durchschnitt von 2,87 Prozent liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine Bewertung von "Gut" von Analysten.

Der Relative Strength Index (RSI) für Arc Document liegt bei 53,45, was als neutral betrachtet wird, da es weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 42, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält das Unternehmen daher eine Einstufung von "Neutral" in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Es gab keine auffälligen Tendenzen zu besonders positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien. Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in diesem Bereich führt.

Zusammenfassend ergibt sich also eine eher negative Einschätzung für Arc Document aufgrund der angespannten Anlegerstimmung und der abnehmenden Aufmerksamkeit in den sozialen Medien.