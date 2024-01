Geduld der AIAADR-Anleger hat sich nicht ausgezahlt!

Aia: Bewertung auf fundamentaler und Stimmungs-Basis

Die Aktie von Aia wird auf fundamentaler Basis als überbewertet betrachtet, verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt in der Versicherungsbranche. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt 30,73, was einem Abstand von 192 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 10,53 entspricht. Aus diesem Grund erhält die Aktie eine "Schlecht"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bei 2,25 Prozent, was 2,32 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 4,57 Prozent in der Versicherungsbranche ist. Daher erhält die Dividendenpolitik der Aia-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Finanzsektor hat die Aia-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -23,76 Prozent erzielt, was 15,33 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Versicherungsbranche beträgt -8,02 Prozent, und die Aia-Aktie liegt aktuell 15,73 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmung in Bezug auf die Aktienkurse lässt sich nicht nur durch harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Die Analyse von Aia auf sozialen Plattformen ergab, dass die Stimmung neutral war, und die Nutzer der sozialen Medien haben in den letzten Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen. Daher erhält die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Neutral".

Zusätzlich wurde die Analyse durch die Betrachtung von Handelssignalen angereichert, wobei vier konkret berechnete Signale zur Verfügung stehen (4 "Schlecht", 0 "Gut"). Auf dieser Grundlage erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung auf der Ebene der Handelssignale.

Insgesamt ergibt sich daraus, dass die Aia-Aktie sowohl auf fundamentaler als auch auf stimmungsbezogener Basis mit einer eher negativen Bewertung versehen wird.