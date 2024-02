Geduld der 3M-Anleger hat sich nicht ausgezahlt!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Anzeiger für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die 3m-Aktie beträgt 84, was auf eine Überkauftheit hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu steht der RSI auf 25-Tage-Basis bei 67,58, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht"-Rating für 3m auf Basis des RSI.

Von den insgesamt 5 Analystenbewertungen der 3m-Aktie aus den vergangenen zwölf Monaten sind 0 Einstufungen "Gut", 3 "Neutral" und 2 "Schlecht". Dies führt zu einem durchschnittlichen "Neutral"-Rating. Die Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 114,6 USD an, was bedeutet, dass die Aktie um 21,46 Prozent steigen könnte. Daraus ergibt sich eine Empfehlung von "Gut" für die Aktie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über 3m diskutiert. An zehn Tagen überwog die positive Kommunikation, während an vier Tagen die negative überwog. Aktuell sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren, weshalb die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Allerdings haben automatische Analysen ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht" Signale im Vordergrund standen, wodurch 3m insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält.

In der technischen Analyse wird die 3m-Aktie auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 liegt bei 100,21 USD, während der Aktienkurs bei 94,35 USD liegt, was einer Abweichung von -5,85 Prozent entspricht. Auch der GD50 von 102,86 USD führt zu einer Abweichung von -8,27 Prozent, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating führt.