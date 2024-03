Geduld der 2G Energy-Anleger hat sich nicht ausgezahlt!

Die Stimmung und das Interesse an der Aktie von 2g Energy haben in den letzten Wochen deutlich abgenommen, wie unsere Analyse der Internet-Kommunikation zeigt. Aufgrund dessen erhält die Aktie von uns eine "Schlecht"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat ebenfalls abgenommen, was auf ein geringeres Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher von uns als "Schlecht" bewertet.

In technischer Hinsicht liegt der Kurs der 2g Energy derzeit 0,8 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie aufgrund einer Distanz von -5,12 Prozent zum GD200 als "Schlecht" eingestuft. Insgesamt bewerten wir die Aktie aus charttechnischer Sicht daher als "Neutral".

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die 2g Energy-Aktie neutral ist, mit einem RSI7-Wert von 49,09 und einem RSI25-Wert von 53,75. Somit wird die Aktie insgesamt als "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators eingestuft.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Industrie" hat die Aktie von 2g Energy im vergangenen Jahr eine Rendite von -0,39 Prozent erzielt, was 5,31 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt 6,32 Prozent, wobei 2g Energy aktuell 6,71 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt von uns mit einem "Schlecht" bewertet.