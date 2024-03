Beijing, 14. März 2024 (ots/PRNewswire) -CMG-NewsDie deutsche Version von Chinas erster KI-generierten Animationsserie „Gedichte von zeitlosem Ruhm", die von der China Media Group (CMG) erstellt wurde, ist am Dienstag offiziell veröffentlicht worden. Dies ist der jüngste Versuch von CMG, die KI-Technologie zur Förderung der internationalen Kommunikation einzusetzen.https://german.cri.cn/2024/03/12/VIDE3fOcYESGpMsoaVkGVeCz240312.shtml„Gedichte von zeitlosem Ruhm" ist die erste Serie von Animationsfilmen, die von Chinas eigener AIGC-Technologie unterstützt wird, die Künstliche Intelligenz nutzt, um Gedichte in wunderschöne Animationen zu verwandeln.Die deutsche Version von „Gedichte von zeitlosem Ruhm" wurde ebenfalls mit der neuesten KI-Technologie übersetzt und synchronisiert. Das Übersetzungs- und Synchronisationsteam berücksichtigte auch die Aufnahmegewohnheiten des ausländischen Publikums und fügte Informationen wie die Einführung in den historischen Hintergrund Chinas sowie die Identität der Charaktere in der Serie hinzu, damit das ausländische Publikum die Schönheit der chinesischen Gedichte besser verstehen kann.Der Titel der ersten Episode heißt „Abschied von Dong Da". Weitere Episoden werden nach und nach veröffentlicht.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2362525/image_5019926_12509055.jpgView original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/gedichte-von-zeitlosem-ruhm---chinas-erste-ki-generierte-animationsserie-veroffentlicht-ihre-deutsche-version-302089311.htmlPressekontakt:An Zheng,zhengan@cgtncorp.comOriginal-Content von: CMG, übermittelt durch news aktuell