Gecina Aktie: Das dürfte für Aufruhr am Markt sorgen …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der Gecina SA-Aktie beträgt aktuell 33, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt an, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit ebenfalls ein "Neutral"-Rating erhält. Die Analyse der RSIs ergibt daher insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Bei der Betrachtung der Kommunikation im Internet zur Einschätzung einer Aktie zeigt sich, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Gecina SA durchschnittlich sind. Daraus ergibt sich eine "Neutral"-Einschätzung.

In Bezug auf die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ist die Gecina SA derzeit als "Schlecht" einzustufen. Der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 98,33 EUR, während der Kurs der Aktie bei 90,9 EUR liegt, was einer Abweichung von -7,56 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der letzten 50 Tage ergibt eine Abweichung von -6,78 Prozent, was ebenfalls einer Einstufung als "Schlecht" entspricht. Insgesamt ergibt sich daher das Rating "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung bei Gecina SA in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den vergangenen Tagen standen insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt, was dazu führt, dass der Titel insgesamt die Einschätzung "Neutral" erhält. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.