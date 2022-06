Was sind Gebühren? Ursprünglich war eine Gebühr eine so genannte öffentlich-rechtliche Geldleistung, wobei sich der Begriff jetzt auch in banktechnischer und börsentechnischer Hinsicht etabliert hat. Dabei verstand und versteht man unter der Gebühr im Wesentlichen eine Geldleistung oder Bezahlung für eine individuell zurechenbare Leistung. Somit wird beispielsweise für die Führung eines Depot oder eines sonstigen Kontos eine Gebühr erhoben. Oftmals… Hier weiterlesen