Geberit Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Der Aktienkurs von Geberit hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance des Industrie-Sektors sehr gut entwickelt. Mit einer Rendite von 11,94 Prozent liegt Geberit mehr als 9 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Auch im Vergleich zur Bauprodukte-Branche, die eine mittlere Rendite von 2,42 Prozent aufweist, liegt Geberit mit 9,52 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividende kann bei einer Investition in Geberit eine Dividendenrendite von 2,46 % erzielt werden, was 0,13 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Dividenden des Unternehmens fallen also nur leicht niedriger aus, was zu einer "Neutral"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Konzerns führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Geberit-Aktie der letzten 200 Handelstage um +10,05 Prozent vom aktuellen Kurs abweicht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+3,49 Prozent), was in diesem Fall zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Fundamental betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Geberit bei 26, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 66,45 deutlich niedriger ist. Aus fundamentaler Sicht ist Geberit damit unterbewertet und erhält folglich eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.