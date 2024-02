Geberit Aktie: Wirklich lohnenswert?

Die Geberit-Aktie hat im Vergleich zu den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 477,82 CHF. Der aktuelle Schlusskurs von 492,5 CHF weicht um +3,07 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (509,88 CHF) weist mit einer Abweichung von -3,41 Prozent einen ähnlichen Trend auf. Dies führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristiger Basis.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Geberit-Aktie mit einer Rendite von 26,88 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem "Industrie"-Sektor um mehr als 26 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Bauprodukte"-Branche, die eine mittlere Rendite von -0,44 Prozent in den letzten 12 Monaten verzeichnete, liegt Geberit mit 27,32 Prozent deutlich darüber. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die aktuelle Dividendenrendite für Geberit beträgt 2,64 Prozent, was nur leicht über dem Mittelwert (2,27) liegt. Daher erhält Geberit in Bezug auf die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung von Analysten.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Geberit besonders positiv diskutiert, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.