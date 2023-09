Geberit Aktie: Unglaubliche Entwicklung!

An der Heimatbörse SIX Swiss Ex notiert Geberit per 14.09.2023, 08:46 Uhr bei 446 CHF. Geberit zählt zum Segment "Bauprodukte".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Geberit einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Geberit jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An sechs Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Geberit. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.

2. Dividende: Derzeit schüttet Geberit nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Bauprodukte. Der Unterschied beträgt 0,45 Prozentpunkte (2,54 % gegenüber 2,98 %). Wegen dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Hold".

3. Fundamental: Geberit ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Bauprodukte) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 23,11 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 23 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 29,98 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.

