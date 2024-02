Geberit Aktie: Hammer Entwicklung!

Weitere Suchergebnisse zu "Geberit":

Die Aktie von Geberit wird anhand verschiedener Analysemethoden bewertet. Gemäß der technischen Analyse liegt der Kurs der Aktie derzeit +0,08 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Gut" angesehen, da die Distanz zum GD200 sich auf +7,19 Prozent beläuft.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Geberit im vergangenen Jahr eine Rendite von 1,6 Prozent erzielt, was 0,7 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Industrie" liegt. Im Vergleich zur Branche "Bauprodukte" liegt die mittlere jährliche Rendite bei -0,3 Prozent, wobei Geberit aktuell 1,9 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Faktoren wird die Aktie insgesamt auf dieser Stufe als "Neutral" bewertet.

Bei der Betrachtung des Sentiments und des Buzz im Netz zeigt sich eine erhöhte Aktivität in den Diskussionen über die Aktie von Geberit. Dies führt zu einer positiven Bewertung in diesem Bereich. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie aufgrund dieser Faktoren als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Geberit-Aktie zeigt, dass sie überverkauft ist und erhält daher eine "Gut"-Bewertung. Der RSI der letzten 7 Tage liegt bei 29, während der RSI auf 25-Tage Basis bei 52,62 liegt, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Geberit.