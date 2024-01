Geberit Aktie: Enormes Potenzial ....

Weitere Suchergebnisse zu "Geberit":

Der Aktienkurs von Geberit hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance gezeigt. Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresrendite des Industrie-Sektors liegt die Rendite von Geberit um 26,88 Prozent höher. Auch im Vergleich zur Bauprodukte-Branche, die eine mittlere Rendite von 4,21 Prozent aufweist, übertrifft Geberit mit einer Rendite von 22,68 Prozent deutlich den Durchschnitt. Diese starke Entwicklung hat zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie geführt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Geberit mit 2,64 Prozent in der Nähe des Branchendurchschnitts von 3,02 Prozent. Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik daher als "Neutral". Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

Das Sentiment und der Buzz um die Aktie von Geberit wurden ebenfalls analysiert. Die Anzahl der Beiträge und die Veränderung der Stimmung ergaben ein gutes langfristiges Bild. Die Aktivität der Beiträge zeigte eine mittlere Intensität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führte. Insgesamt erhält die Aktie von Geberit in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note "Gut".

Basierend auf dem Relative Strength-Index (RSI) wird die Geberit-Aktie als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert von 45,26 führt zu einer "Neutral"-Empfehlung, während der RSI25-Wert von 26,81 eine "Gut"-Einstufung für diesen Zeitraum nach sich zieht. Insgesamt ergibt sich ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.