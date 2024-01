Geberit Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Weitere Suchergebnisse zu "Geberit":

Die Aktie von Geberit wird derzeit anhand verschiedener Analysekriterien bewertet. Die technische Analyse zeigt, dass der 50- und 200-Tages-Durchschnitt berücksichtigt wird, um den Trend des Wertpapiers zu bestimmen. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 477,35 CHF, während der letzte Schlusskurs bei 516,2 CHF liegt. Dies entspricht einer Abweichung von +8,14 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Beim 50-Tage-Durchschnitt weicht der letzte Schlusskurs (492,86 CHF) nur um +4,74 Prozent ab, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält Geberit somit ein "Gut"-Rating basierend auf trendfolgenden Indikatoren.

Das Anleger-Sentiment spiegelt ebenfalls eine positive Stimmung wider, da vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien vorherrschen. Die Diskussionen in den letzten Tagen konzentrierten sich auf die positiven Themen rund um Geberit, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende von 2,64 % liegt Geberit im Vergleich zum Branchendurchschnitt Bauprodukte (3,02 %) nur leicht niedriger, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Aktienkurs von Geberit erzielte in den letzten 12 Monaten eine Performance von 26,88 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Bauprodukte"-Branche eine Outperformance von +23,53 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt Geberit deutlich über dem Durchschnittswert, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.