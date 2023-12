Geberit Aktie: Anleger aufgepasst!

Weitere Suchergebnisse zu "Geberit":

Der Sanitärtechnikkonzern Geberit hat eine Dividendenpolitik, die aktuell zu einer negativen Differenz von -0,48 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt führt. Die Analysten bewerten dies daher als "neutral". In Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigt sich eine mittlere Aktivität und kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "neutralen" Einstufung führt. Dennoch liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 24,08 21 Prozent unter dem Branchendurchschnitt, was die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet erscheinen lässt. Dies führt zu einer "guten" Bewertung in dieser Hinsicht. Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls positiv, da in den sozialen Medien überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden und sich der Meinungsmarkt vor allem mit den positiven Themen rund um Geberit beschäftigt hat. Insgesamt ergibt sich daher eine "gute" Bewertung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.