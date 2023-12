Geberit ADR Aktie: Was könnte noch schöner sein?

Weitere Suchergebnisse zu "Geberit":

Die Analyse von Geberit zeigt eine erhöhte Aktivität im Netz, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und eine "Gut"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung hat ebenfalls eine positive Veränderung gezeigt, was zu einer weiteren "Gut"-Einschätzung führt. Insgesamt erhält Geberit in Bezug auf die Stimmung eine "Gut"-Bewertung.

Auch die sozialen Plattformen zeigen überwiegend positive Kommentare und Befunde zu Geberit, obwohl in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert wurden. Aufgrund dieser Betrachtung wird die Aktie auch in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Die Dividendenrendite von Geberit beträgt 2,64 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 3,08 Prozent liegt. Aus diesem Grund erhält die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt die Analyse, dass Geberit momentan überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI führen zu einer "Gut"-Bewertung in diesem Punkt der Analyse.

Die Gesamtbewertung von Geberit ergibt somit mehrere "Gut"-Einstufungen in Bezug auf die Diskussionsintensität, Stimmungsänderung, Dividendenpolitik und den RSI.