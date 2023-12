Geberit ADR Aktie: Jetzt geht’s rund!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder RSI25 für 25 Tage) auf einen Wertebereich von 0 bis 100 normiert. Der RSI von Geberit liegt bei 4,04, was eine Bewertung als "Gut" ergibt. Der RSI25 beläuft sich auf 17,43, was ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt führt dies zu einem Rating "Gut" für Geberit.

In Anbetracht der Diskussion in den sozialen Medien zeigt sich, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich positiv gegenüber Geberit eingestellt waren. Es gab in den Diskussionen überwiegend positive Themen und keine negativen Äußerungen in den letzten 11 Tagen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung führt.

Die Dividendenrendite für Geberit beträgt 2,64 Prozent bezogen auf das Kursniveau und liegt damit nur leicht über dem Mittelwert von 2,27 Prozent für diese Aktie. Daher erhält die Dividendenpolitik von Geberit eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

Die Diskussion im Internet kann die Stimmungen verstärken oder verändern. In Bezug auf die Diskussionsintensität wurde bei Geberit eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen, was zu einer Bewertung "Schlecht" führt. Allerdings zeigte die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung, weshalb das Gesamtbild für das langfristige Stimmungsbild als "Gut" eingestuft wird.