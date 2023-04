Geballtes Know-how für die Fitness- und Gesundheitsbranche / Letzte Chance: Jetzt Tickets für den FIBO Congress sichern!

Saarbrücken (ots) -Der FIBO Congress vom 13. bis 15. April im Rahmen der FIBO ist eine Pflichtveranstaltung für alle, die die neuesten Trends kennenlernen, alles zu den aktuellsten wissenschaftlichen Erkenntnissen erfahren und die wichtigsten Branchenkontakte knüpfen möchten! Hier warten spannende Vorträge und vielseitige Netzwerkmöglichkeiten! Der FIBO Congress, der von der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement (DHfPG) und der BSA-Akademie unter Federführung der FIBO organisiert und durchgeführt wird, ist die ideale Ergänzung zum Besuch der Leitmesse für Fitness, Wellness und Gesundheit, der FIBO!Highlight für Fitnessbegeisterte und BranchenexpertenFür Mitglieder und Fans der Fitness- und Gesundheitsbranche markieren FIBO und FIBO Congress ein absolutes Branchenhighlight im Jahr - wenn nicht sogar den Höhepunkt schlechthin! Und auch in diesem Jahr können sich die Besucherinnen und Besucher wieder auf drei Tage FIBO Congress und damit auf drei Tage geballte Ladung Fachwissen freuen.Sechs Themenstränge für maximalen InputAn den Kongresstagen vom 13. bis 15. April erwartet das Publikum über 80 Fachvorträge. Die Besucherinnen und Besucher können sich aus den Themensträngen Training, Management, Ernährung, Betriebliches Gesundheitsmanagement, Mentale Fitness/Coaching und Existenzgründung direkt umsetzbare Inhalte und jede Menge Praxistipps mitnehmen - mehr geballtes Branchenwissen geht nicht!Für weiter- und tiefergehende Fragen richten die Veranstalter eine Speakers Corner ein. Hier haben interessierte Zuhörerinnen und Zuhörer die Möglichkeit, sich direkt im Anschluss an die Vorträge mit den renommierten Referierenden auszutauschen. Darüber hinaus gibt es eine Kongress-Lounge, wo bei kostenlosen Getränken miteinander geplaudert und sich intensiv ausgetauscht werden kann - der ideale Ort, um bedeutende Branchenkontakte zu knüpfen!Up to date sein und bleibenDer Besuch der Leitmesse, der FIBO, sowie des Fachkongresses, dem FIBO Congress, ist die perfekte Kombination für alle, die sich informieren, netzwerken und durchstarten möchten. Während die FIBO mit ihren Ausstellerständen und Shows jede Menge Gelegenheiten bietet, um neueste Produkte und Entwicklungen auszuprobieren, liefert der FIBO Congress hochkarätige Fachvorträge mit praxisorientierten, direkt anwendbaren Inhalten - ein Muss für alle wissenshungrigen FIBO-Besucherinnen und -Besucher.Letzte Chance: Jetzt noch Tickets sichern!Seien Sie vom 13. bis 15. April im Congress-Centrum Nord Koelnmesse dabei! Tickets für Leitmesse plus Fachkongress erhalten Sie bereits ab 99 Euro unter www.fibo-congress.com. Wenn Sie bereits ein FIBO-Ticket besitzen, können Sie ab 61 Euro das Kongress-Ticket hinzubuchen.In diesem Sinne: Wir sehen uns beim FIBO Congress!Pressekontakt:Deutsche Hochschule für Prävention undGesundheitsmanagement/BSA-AkademieLeitung PR: Nadine Bard/Tina BaquetHermann-Neuberger-Sportschule 366123 Saarbrücken+49 681 6855 220presse@dhfpg-bsa.deOriginal-Content von: Deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement, übermittelt durch news aktuell