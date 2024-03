Gear Energy Aktie: Das sieht gar nicht gut aus

Gear Energy: Analyse und Bewertung

Die Dividende von Gear Energy liegt bei 9,38 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Öl Gas & Kraftstoffverbrauch (7,94 %) eine höhere Ausschüttung bedeutet. Die Differenz von 1,43 Prozentpunkten führt zu einer aktuellen Einstufung als "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Gear Energy derzeit als "Schlecht" zu bewerten ist. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,79 CAD, während der Kurs der Aktie bei 0,64 CAD um -18,99 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht ebenfalls der Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 0,65 CAD, was aus Sicht des Aktienkurses einer Abweichung von -1,54 Prozent entspricht. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" zu bewerten. Insgesamt ergibt sich daraus das Rating "Neutral".

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass sich die Stimmung für Gear Energy in den vergangenen Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt eine verringerte Aktivität der Marktteilnehmer für Gear Energy in den letzten vier Wochen, was auf ein gefallendes Interesse hinweist. Dafür erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Gear Energy mit einer Rendite von -31,43 Prozent deutlich unter dem durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Energie" liegt. Die "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 3,85 Prozent, wobei Gear Energy mit 35,29 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.