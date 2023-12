Gear Energy Aktie: Das ist Wahnsinn!

In den letzten zwei Wochen wurde in sozialen Medien besonders positiv über Gear Energy diskutiert, so die Grundlage des Anleger-Sentiments. An neun Tagen überwogen positive Themen, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen interessierten sich die Anleger jedoch vor allem für negative Themen. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Gear Energy derzeit bei 0,9 CAD liegt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 0,66 CAD und hat somit einen Abstand von -26,67 Prozent aufgebaut, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt bei -12 Prozent, was ebenfalls ein "Schlecht"-Signal ergibt. Insgesamt wird die Aktie auf technischer Basis als "Schlecht" bewertet.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch) erscheint Gear Energy aus fundamentaler Sicht unterbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt bei 5,66, was einem Abstand von 92 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 66,83 entspricht. Dies führt zu einer fundamentalen "Gut"-Empfehlung.

Von insgesamt 2 Analystenbewertungen aus den letzten zwölf Monaten für die Gear Energy-Aktie sind 1 Einstufungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht". Das Durchschnittsrating liegt somit bei "Gut". Die durchschnittlichen Kursziele liegen bei 1,2 CAD, was einer möglichen Steigerung um 81,82 Prozent vom aktuellen Schlusskurs (0,66 CAD) entspricht. Die sich daraus ergebende Empfehlung ist somit "Gut". Zusammengefasst erhält Gear Energy von den Analysten ein "Gut"-Rating.