Gear Energy Aktie: Wunder zur Mittagsstunde!

Gear Energy hat kürzlich bekannt gegeben, dass sie eine Dividendenrendite von 9,38 % auf Basis der aktuellen Kurse anbieten. Dies ist 1,09 Prozentpunkte höher als der Branchendurchschnitt von 8,29 %, was zu einer Einstufung von "Gut" führt.

In den letzten 12 Monaten hat Gear Energy eine Performance von -37,74 Prozent verzeichnet, während ähnliche Aktien in der Öl-, Gas- und Kraftstoffverbrauchsbranche im Durchschnitt um 1,55 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Unterperformance von -39,29 Prozent im Branchenvergleich und zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Im Bereich der Fundamentalanalyse weist Gear Energy ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 5,15 auf, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie als "günstig" betrachtet werden kann und daher auf der Grundlage fundamentaler Kriterien ein "Gut" erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Gear Energy-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,81 CAD lag, während der letzte Schlusskurs bei 0,65 CAD lag, was zu einer negativen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auf der anderen Seite liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Gear Energy-Aktie aufgrund der Dividendenrendite, der Performance im Branchenvergleich, der Fundamentalanalyse und der technischen Analyse unterschiedliche Bewertungen, was auf die verschiedenen Aspekte der Aktie hinweist.