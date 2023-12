Gear Energy Aktie: Was für eine Niederlage!

Der Aktienkurs von Gear Energy im Energie-Sektor hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -32,05 Prozent erzielt, was mehr als 29 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere Rendite der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche betrug in diesem Zeitraum -3,27 Prozent, und auch hier liegt Gear Energy mit 28,78 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass die Gear Energy-Aktie sowohl in einem längerfristigen als auch in einem kurzfristigen Trend unterdurchschnittlich abschneidet. Der 200-Tages-Durchschnitt beträgt 0,91 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 0,67 CAD liegt, was einer Abweichung von -26,37 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 0,76 CAD und einer Abweichung von -11,84 Prozent unter dem aktuellen Wert. Daher erhält die Gear Energy-Aktie in Bezug auf trendfolgende Indikatoren eine "Schlecht"-Bewertung.

Auf fundamentalen Grundlagen beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie aktuell 5,66, was 92 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 72 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb sie eine "Gut"-Bewertung erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage und der 25-Tage-Basis ergibt für Gear Energy jeweils ein "Neutral"-Rating, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Zusammenfassend zeigt die Analyse, dass Gear Energy sowohl in Bezug auf die Performance im Vergleich zur Branche, die technische Analyse als auch fundamentale Kennzahlen und relative Stärke ein gemischtes Bild liefert, mit Bewertungen von "Schlecht", "Gut" und "Neutral".