Gear Energy Aktie: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

Die Dividendenrendite von Gear Energy beträgt beeindruckende 9,38 Prozent, was 3,99 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz verbesserte sich die Stimmungslage der Anleger in den letzten Monaten deutlich. Daher erhält das Unternehmen in diesem Bereich eine positive Bewertung. Allerdings wurde die Aktie weniger diskutiert, was zu einer negativen Bewertung führt. Insgesamt wird die Gear Energy-Aktie jedoch positiv bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Gear Energy liegt bei 17, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 53 als unterbewertet gilt. Aus fundamentalen Kriterien betrachtet, erhält das Unternehmen daher eine positive Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Gear Energy liegt bei 66,67, was als neutrale Situation angesehen wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 51, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält das Unternehmen in dieser Kategorie eine neutrale Bewertung.