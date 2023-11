Gear Energy Aktie: Erfreuliche Ereignisse!

Gear Energy: Aktuelle Bewertung und Analysteneinschätzungen

Die Dividendenrendite von Gear Energy liegt mit 7,32 % deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 62,54 % im Bereich Öl, Gas und Kraftstoffverbrauch. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die Ausschüttung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Energie-Aktien liegt die Rendite von Gear Energy mit -32,94 % mehr als 30 % darunter. Auch die mittlere Rendite der Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch-Branche in den letzten 12 Monaten von -2,61 % wird von Gear Energy mit 30,34 % deutlich unterschritten. Dies führt ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen jedoch ein positives Signal bezüglich der Einschätzungen und Stimmungen rund um Gear Energy. In den letzten beiden Wochen überwiegen die positiven Meinungen, was zu einer Einstufung als "Gut" führt.

Nach der langfristigen Meinung von Analysten wird die Gear Energy-Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft, mit einer Bewertung von 1 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht. Das Kursziel der Analysten liegt bei 1,2 CAD, was einer erwarteten Performance von 79,1 % entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating "Gut".