Gear4Music Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Aktuelle Analyse der Aktie von Gear4music

Investoren, die derzeit in die Aktie von Gear4music investieren, könnten eine niedrigere Dividendenrendite als der Branchendurchschnitt erhalten. Die aktuelle Dividendenrendite beträgt 0 % im Vergleich zum Durchschnitt von 4,59 Prozentpunkten in der Branche Spezialität Einzelhandel. Diese niedrigeren Dividenden deuten auf eine schlechte Ausschüttungspolitik des Unternehmens hin.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Gear4music derzeit einen Wert von 14 auf. Dies bedeutet, dass die Börse 14,04 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Im Vergleich dazu liegt der durchschnittliche Wert in der Branche Spezialität Einzelhandel bei 21, was darauf hindeutet, dass die Aktie unterbewertet ist und basierend auf dem KGV als "Gut" eingestuft wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Aktie von Gear4music zeigt einen neutralen Trend. Der RSI7 liegt bei 100, was auf eine "Schlecht"-Empfehlung hindeutet, während der RSI25 bei 66,67 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht"-Ranking auf Basis des Relative Strength-Indikators.

Die technische Analyse zeigt, dass die Gear4music-Aktie laut trendfolgender Indikatoren unterschiedlich bewertet wird. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 121,75 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 142,5 GBP liegt, was zu einer positiven Bewertung führt. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 146,24 GBP, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Wert, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Gear4music-Aktie basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass die Gear4music-Aktie gemischte Signale aufweist, wobei fundamentale Kennzahlen auf eine Unterbewertung hinweisen, während der Relative Strength-Index und trendfolgende Indikatoren zu unterschiedlichen Bewertungen führen. Anleger sollten daher alle Aspekte sorgfältig abwägen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen.