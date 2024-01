Gear4Music Aktie: Jetzt kann es ganz schnell gehen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt. Für die Gear4music-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 50, was eine "Neutral"-Bewertung bedeutet. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, der 53,16 beträgt. Auch auf dieser Basis wird die Aktie als "Neutral" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator, der zuletzt ausschließlich negative Meinungen über die Gear4music-Aktie in den sozialen Medien verzeichnete. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen insbesondere mit negativen Themen rund um Gear4music, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse erreicht der aktuelle Kurs der Gear4music von 150 GBP mit einer Entfernung von +32,76 Prozent vom GD200 (112,99 GBP) ein "Gut"-Signal. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 134,58 GBP und zeigt damit ebenfalls ein "Gut"-Signal.

Die Dividendenrendite von Gear4music liegt bei 0 Prozent, was 4,4 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Branche "Spezialität Einzelhandel" liegt. Damit wird die Aktie als "Schlecht" bewertet und gilt aus heutiger Sicht im Vergleich eher als unrentables Investment.