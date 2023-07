GdP fordert mehr Schutzräume für Frauen

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) fordert mehr Schutzräume und Zugänge zu Wohnungen für Frauen, die von Gewalt in Partnerschaften oder Familien betroffen sind. "Wir brauchen ein funktionierendes und dichteres Hilfesystem", sagte Christiane Feichtmeier von Bundesfrauengruppe der Gewerkschaft der Polizei (GdP) den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. "Justiz und Jugendämter benötigen ausreichenden personelle und finanzielle Ressourcen. Damit sich Frauen aus dem Abhängigkeitsverhältnis von ihrem Partner lösen können, müssen Frauen wirksam geschützt, die schlagenden Männer wirksam auf Abstand gehalten und aufenthaltsrechtliche Sicherheiten gewährleistet werden."

Nicht zuletzt würden von Gewalt betroffene Frauen genügend Schutzräume und Zugänge zu Wohnungen benötigen, "deren Mieten zu stemmen sind", so Feichtmeier. Seit Jahren steigt in Deutschland die Zahl der von der Polizei registrierten Delikte, die in den Bereich Gewalt in Partnerschaften und Familien fallen.

Foto: über dts Nachrichtenagentur