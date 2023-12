Gccp Aktie: Schlimme Zeiten!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine bedeutende Kennzahl, um die Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen zu bewerten. Im Fall von Gccp liegt das aktuelle KGV bei 9, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Baustoffbranche, die im Durchschnitt ein KGV von 21 haben, als unterbewertet angesehen wird. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese auf Basis des aktuellen Kursniveaus 0 Prozent, was 8,65 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Baustoffe, 8,65) liegt. Aufgrund dessen wird die Dividendenpolitik von Gccp von der Redaktion als "Schlecht" bewertet. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Relation zum aktuellen Aktienkurs.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen größtenteils positiv. An drei Tagen überwogen die positiven Themen in den Diskussionen, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde vermehrt positiv über das Unternehmen Gccp gesprochen. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung für das Anleger-Sentiment von der Redaktion.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Gccp-Aktie als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Gccp-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 100, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 60, was eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Daraus ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.