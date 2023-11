Gccp Aktie: Alles kein Problem!

Weitere Suchergebnisse zu "Hugo Boss":

Branchenvergleich Aktienkurs: Die Performance der Gccp-Aktie im vergangenen Jahr betrug -42,86 Prozent. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt die Rendite 31,29 Prozent unter dem Durchschnitt (-11,56 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Baumaterialien" beträgt -11,56 Prozent, und die Gccp-Aktie liegt aktuell 31,29 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Relative Strength Index: Zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses kann der Relative Strength-Index (RSI) herangezogen werden. Für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Bereich von 0 bis 100 normiert. Der RSI für Gccp beträgt 50, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 liegt ebenfalls bei 50, was zu einer ähnlichen Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".

Dividende: Die Dividendenrendite von Gccp beträgt derzeit 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 8,7 Prozent. Dies führt zu einer Differenz von -8,7 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der "Baumaterialien"-Branche und zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Sentiment und Buzz: Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Gccp wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die Aktie zeigte dabei eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum nahezu unverändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit für Gccp in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".