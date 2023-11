Gbs Softwareo.n. Aktie: Das sieht gar nicht gut aus

Der Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt, dass die Gbs Software in den letzten 12 Monaten eine Performance von -32,03 Prozent erzielte. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Software"-Branche im Durchschnitt um 1,67 Prozent, was zu einer Underperformance von -33,7 Prozent für die Gbs Software führt. Der "Informationstechnologie"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von -1,84 Prozent im letzten Jahr, wobei die Gbs Software um 30,19 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Gbs Software in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Gbs Software-Aktie in den letzten 7 Tagen hat einen Wert von 100, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 33,33, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Gbs Software nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Gbs Software beträgt aktuell 0, was zu einer negativen Differenz von -21,77 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Software" führt. Aus diesem Grund erhält die Dividendenpolitik der Gbs Software von Analysten eine "Schlecht"-Bewertung.

In der technischen Analyse erhält die Gbs Software-Aktie eine "Gut"-Bewertung, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Die Abweichung von +9,01 Prozent deutet auf eine positive Performance hin. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) ergibt sich hingegen eine "Neutral"-Bewertung aufgrund einer geringen Abweichung von +0,4 Prozent. Insgesamt erhält die Gbs Software für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.