Gbs Softwareo.n. Aktie: Unfassbarer Gewinn!

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an vier Tagen eine positive Richtung. Auch in den Gesprächen der Anleger in den letzten ein bis zwei Tagen wurden vermehrt positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Gbs Software diskutiert. Aufgrund dieser Entwicklung bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut". Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Die technische Analyse der Gbs Software-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses in den letzten 200 Handelstagen bei 2,45 EUR lag. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 3,74 EUR (+52,65 Prozent Unterschied), was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 2,88 EUR liegt mit einem letzten Schlusskurs von über dem gleitenden Durchschnitt (+29,86 Prozent Abweichung) und erhält daher ebenfalls ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividende weist Gbs Software eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 22,84 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Schlecht" bewertet, da sie aus heutiger Sicht im Vergleich zu anderen Investments in der Branche eher unrentabel ist.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" zeigt sich, dass die Rendite von Gbs Software mit -32,03 Prozent mehr als 40 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Gesamtrendite der "Software"-Branche in den letzten 12 Monaten von 12,42 Prozent liegt Gbs Software mit 44,44 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.