Gbs Softwareo.n. Aktie: Lohnt sich die Aufruhr?

Der Aktienkurs von Gbs Software zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" eine Rendite von -32,03 Prozent, was mehr als 36 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Ebenso liegt die Rendite der "Software"-Branche in den vergangenen 12 Monaten bei 9,73 Prozent, wobei Gbs Software mit 41,76 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Gbs Software einen aktuellen Wert von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 22,92 Prozent. Dies führt zu einer Differenz von -22 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Werten aus der "Software"-Branche und resultiert in einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Hier zeigt Gbs Software eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was erneut zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einstufung.

Was die technische Analyse betrifft, liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Gbs Software-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 2,38 EUR. Der letzte Schlusskurs (3,52 EUR) weicht somit um +47,9 Prozent ab, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (2,67 EUR) liegt der letzte Schlusskurs um +31,84 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Gbs Software-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.