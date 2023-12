Gbs Softwareo.n. Aktie: Bestätigung für den Knaller!

Der Relative Strength Index (RSI) ist eine beliebte Methode, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für die Gbs Software liegt bei 48,94, was als "Neutral" eingestuft wird. Für einen Zeitraum von 25 Tagen (RSI25) beträgt der RSI 29,7, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen bei Gbs Software keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Daher wird das Stimmungsbild und die Diskussion mit "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs der Gbs Software derzeit +22,91 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird ebenfalls eine Einstufung als "Gut" vorgenommen.

Im Branchenvergleich liegt die Rendite der Gbs Software im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" bei -32,03 Prozent, was mehr als 39 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch innerhalb der "Software"-Branche weist die Gbs Software mit 44,62 Prozent eine deutlich niedrigere Rendite auf, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.