Gaztransport et technigaz Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, wie von Anlegern berichtet wird. An zwei Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, und es wurden keine negativen Diskussionen verzeichnet. An insgesamt vier Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den vergangenen ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Gaztransport Et Technigaz. Die Redaktion bewertet die Aktie daher als "Neutral", was zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Erkenntnisse zur Aktieneinschätzung. Dabei wurden die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Gaztransport Et Technigaz zeigte interessante Ausprägungen in dieser Analyse. Die Diskussionsintensität war durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führte. Die Rate der Stimmungsänderung wies kaum Änderungen auf, was erneut zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass Gaztransport Et Technigaz derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 108,32 EUR, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (127,5 EUR) um +17,71 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 121,78 EUR, was einer Abweichung von +4,7 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral"-Wert einstuft. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Gut".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Gaztransport Et Technigaz liegt der RSI7 aktuell bei 12,75 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI liegt bei 47,92, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Gaztransport Et Technigaz-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.