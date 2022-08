Gazprom: Das war deutlich!

Liebe Leser, letzte Woche haben unsere Autoren berichtet wie es derzeit bei der Gazprom Aktie aussieht. Ihre Analysen in der Zusammenfassung: Der Stand! Bei der Aktie von Gazprom ging es deutlich bergab, denn auf der Hauptversammlung gab es einen Beschluss, der viele Privatanleger verärgert hat. Die Entwicklung! An der Börse Moskau sind Gazprom Aktien wieder handelbar, was nach der Hauptversammlung… Hier weiterlesen