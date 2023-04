Gazprom nimmt nach Wartung Gaslieferungen nach China wieder auf

MOSKAU (dpa-AFX) - Der russische Energiekonzern Gazprom hat nach einer Woche Wartungsarbeiten an der Pipeline "Kraft Sibiriens" die Gaslieferungen darüber Richtung China wieder aufgenommen. "Die planmäßigen Prophylaxearbeiten an der Gasleitung "Kraft Sibiriens" sind abgeschlossen", teilte das Unternehmen am Mittwoch auf seinem Telegram-Kanal mit. Im vergangenen September hatte Gazprom die nach Deutschland führende Leitung Nord Stream 1 nach Wartungsarbeiten nicht wieder in Betrieb genommen. Der Konzern begründete dies - vor dem Hintergrund massiver politischer Spannungen zwischen Russland und dem Westen - mit angeblich austretendem Öl aus einer Turbine.

Seither exportiert Russland nur noch über eine Pipeline Gas Richtung Westen - die führt ausgerechnet über das Territorium der Ukraine, die Russland vor mehr als einem Jahr überfallen hat.

Zugleich versucht Moskau seine Energieexporte Richtung China auszubauen. Im vergangenen Jahr lieferte Russland über die "Kraft Sibiriens" 15,4 Milliarden Kubikmeter Gas nach China in diesem Jahr sind 22 Milliarden Kubikmeter geplant. Insgesamt soll die Kapazität der Pipeline auf bis zu 38 Milliarden Kubikmeter pro Jahr steigen. Der Bau einer weiteren Pipeline - "Kraft Sibiriens 2" - ist geplant./bal/DP/mis