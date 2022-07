Gazprom: Weiter im Abwärtsstrudel!

Zu Beginn der neuen Woche ist das Thema Gasversorgung in Deutschland und Europa so aktuell wie nie zuvor. In den Morgenstunden kam es zur vorgesehenen Abschaltung der Pipeline Nord Stream 1, welche aufgrund von Wartungsarbeiten schon seit Längerem geplant war. Die große Frage ist nun, ob der Betrieb nach Abschlussarbeiten wieder aufgenommen wird oder ob Moskau nicht vielleicht doch den… Hier weiterlesen