Gazprom: Was nun?

Liebe Leser, letzte Woche haben unsere Autoren berichtet wie es derzeit bei der Gazprom Aktie aussieht. Ihre Analysen in der Zusammenfassung: Der Stand! Aufgrund des neuen Lieferstopps von Russlands Erdgas-Lieferungen aus der Nord Stream 1-Pipeline steigt der Gaspreis erneut an. Was bedeutet das für die Gazprom Aktie? Die Entwicklung! Am Montag gingen die europäischen Notierungen für Gas aufgrund des erneuten… Hier weiterlesen