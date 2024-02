Gazprom Neft Pjsc-Anleger sollten sich noch gedulden!

Die Aktienanalyse von Gazprom Neft Pjsc zeigt, dass die Diskussionsintensität über das Unternehmen im Durchschnitt liegt und eine neutrale Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung deutet auf eine negative Veränderung hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie führt. Anleger haben sich verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen ausgetauscht.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Gazprom Neft Pjsc-Aktie mit +19,33 Prozent Entfernung vom GD200 ein "Gut"-Signal liefert. Der GD50 weist jedoch auf ein "Neutral"-Signal hin, da der Aktienkurs um -2,23 Prozent vom GD50 abweicht.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Gazprom Neft Pjsc-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage als auch der RSI der letzten 25 Handelstage liefern ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt ergibt die Analyse eine neutrale Bewertung für die Gazprom Neft Pjsc-Aktie.