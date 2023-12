Gazprom Neft Pjsc Aktie: Dies ist jetzt besonders wichtig

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz von Gazprom Neft Pjsc in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch der Relative Strength-Index (RSI) deutet darauf hin, dass die Dynamik des Aktienkurses als "Schlecht" einzustufen ist. Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ist jedoch insgesamt positiv, was zu einer Einschätzung als "Gut" führt.

Aus charttechnischer Sicht zeigt die technische Analyse, dass der letzte Schlusskurs der Aktie um 33,62 Prozent vom Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage abweicht, was als "Gut" bewertet wird. Für den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch ein "Neutral"-Rating, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Insgesamt ergibt sich also ein gemischtes Bild für die Gazprom Neft Pjsc-Aktie, mit unterschiedlichen Bewertungen je nach Analysemethode.