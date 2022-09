Gazprom-Aktie: Was für Nachrichten

Weitere Suchergebnisse zu "CompuGroup Medical":

Finanztrends Video zu CompuGroup Medical



mehr >

Gazprom ist auch in diesen Tagen und Wochen Zankapfel zwischen den westlichen Ländern und Russland. Der Konzern hat trotz aller Sanktionen in den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres ein Rekordergebnis eingefahren. Nun allerdings rückt ein möglicher Rechtsstreit in den Blickpunkt der Finanzmärkte, wobei die Aktie an den westlichen Börsen noch immer nicht gehandelt werden kann. Streit mit Uniper Am… Hier weiterlesen