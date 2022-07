Gazprom-Aktie: Die Anleger sind vorsichtig!

Liebe Leser, letzte Woche haben unsere Autoren berichtet, wie es aktuell bei der Gazprom-Aktie aussieht. Ihre Analysen in der Zusammenfassung: Der Stand! Die niedrigen Gaslieferungen nach Europa bereiten derzeit Sorgen. Was steckt hinter den Verzögerungen? Die Entwicklung! Zwar scheinen die russischen Gaslieferungen nach Europa im Anschluss an die Wartungsarbeiten an der Pipeline wieder aufgenommen zu sein, doch es wird weiterhin… Hier weiterlesen