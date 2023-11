Gaza-Krieg: Biden und Netanjahu sprechen über mögliche Feuerpausen

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Regierung bemüht sich weiter um mögliche zeitlich begrenzte Feuerpausen im Gaza-Krieg. US-Präsident Joe Biden sprach am Montag in einem Telefonat mit Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu über das Thema, wie das Weiße Haus im Anschluss mitteilte. Die beiden hätten die Möglichkeit "taktischer Pausen" erörtert, um der Zivilbevölkerung die Möglichkeit zu geben, Kampfgebiete zu verlassen, um humanitäre Hilfe für die Menschen im Gazastreifen bereitzustellen und um die Befreiung weiterer Geiseln zu ermöglichen, hieß es. Mindestens 240 Menschen - darunter auch US-Bürger - befinden sich weiter in der Gewalt der im Gazastreifen herrschenden islamistischen Hamas.

Verschiedene hochrangige Vertreter der US-Regierung hatten sich bereits zuvor für zeitlich begrenzte Feuerpausen in dem Konflikt ausgesprochen. Auch Biden selbst hatte dafür plädiert. Einen generellen Waffenstillstand lehnt die US-Regierung dagegen derzeit ab und argumentiert, dies würde nur der Hamas in die Hände spielen und der Gruppe Zeit geben, sich neu aufzustellen für weitere Attacken.

US-Außenminister Antony Blinken hatte vergangene Woche bei einem Besuch in Israel die Diskussionen über humanitäre Feuerpausen vorangetrieben. Blinken sagte am Freitag in Tel Aviv, er habe mit der israelischen Regierung ausführlich über praktische Fragen rund um zeitlich begrenzte Feuerpausen gesprochen. Er betonte: "Wir glauben, dass es dafür eine Lösung gibt." Beiden Seiten wollten weiter über praktische Lösungen diskutieren. Netanjahu hat sich bislang gegen Feuerpausen ausgesprochen, solange die Hamas die Geiseln nicht freilässt./gei/DP/he