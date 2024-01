Gaza: Demonstranten fordern Hamas und Israel zu Ende des Kriegs auf

GAZA (dpa-AFX) - Einwohner des Gazastreifens haben am Donnerstag gegen den Krieg zwischen Israel und der Islamistenorganisation Hamas in dem Küstenstreifen demonstriert. Augenzeugen sagten der Deutschen Presse-Agentur, Dutzende seien in der im Süden des Palästinensergebiets gelegenen Stadt Chan Junis zu einer Kundgebung gekommen, die israelische Zeitung "Haaretz" meldete Hunderte Teilnehmer.

Die Menschen hätten beide Parteien aufgefordert, die Kämpfe einzustellen, berichtete das Blatt weiter. Demnach forderten die Palästinenser Israels Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu und den Hamas-Anführer im Gazastreifen, Jihia al-Sinwar, mit Sprechchören zu einem Waffenstillstand auf.

Ein israelischer Armeesprecher sowie die "Haaretz" veröffentlichten Videos, die etliche Demonstranten, vor allem Jungen und Männer, bei einem Protestzug zeigen soll. Die Angaben ließen sich allesamt zunächst nicht unabhängig überprüfen.

Bereits am Tag zuvor hatten Augenzeugen zufolge Dutzende Menschen in Deir al-Balah im zentralen Abschnitt des Gazastreifens gegen den Krieg protestiert. Sie forderten demnach dabei auch die Freilassung der aus Israel entführten Geiseln, um den Krieg zu beenden. Ein von der Armee veröffentlichtes Video soll die Demonstranten, darunter viele Frauen und Kinder, auf dem Gelände einer Klinik zeigen./cir/DP/jha