Gatx Aktie: DAS sind mal Neuigkeiten!

Der Aktienkurs von Gatx verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 18,86 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche im Durchschnitt um 403,85 Prozent, was bedeutet, dass Gatx im Branchenvergleich eine Underperformance von -384,99 Prozent aufweist. Der "Industrie"-Sektor erzielte eine mittlere Rendite von 242,72 Prozent im letzten Jahr, und Gatx lag 223,86 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden zuletzt hauptsächlich positive Meinungen zur Aktie von Gatx veröffentlicht. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um Gatx. Insgesamt ergibt sich daher bei der Analyse der Anleger-Stimmung die Bewertung "Gut".

Der Relative Strength Index, kurz RSI, liegt für Gatx bei 32,6, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird diese Bewertung als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 35, was ebenfalls als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf die Dividende schüttet Gatx auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 1,82 % aus, was 15,19 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 17,01 %. Dies führt zur Einstufung der Dividende als "Schlecht".